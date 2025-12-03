Daimler Buses hat zwei Exemplare des Mercedes-Benz eCitaro K an Gimmler Reisen im hessischen Wetzlar übergeben. Die nur 10,6 Meter lange Kurzversion des Elektrobusses soll dort auf der neuen Altstadtlinie eingesetzt werden und auch enge Passagen meistern. Mit dem eCitaro K hatte Daimler Buses im September 2024 die eCitaro-Modellpalette um eine Kurzversion erweitert. Beim eCitaro K handelt es sich um einen elektrischen Niederflurbus mit einem gegenüber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
