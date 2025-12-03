Daimler Buses hat zwei Exemplare des Mercedes-Benz eCitaro K an Gimmler Reisen im hessischen Wetzlar übergeben. Die nur 10,6 Meter lange Kurzversion des Elektrobusses soll dort auf der neuen Altstadtlinie eingesetzt werden und auch enge Passagen meistern. Mit dem eCitaro K hatte Daimler Buses im September 2024 die eCitaro-Modellpalette um eine Kurzversion erweitert. Beim eCitaro K handelt es sich um einen elektrischen Niederflurbus mit einem gegenüber ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.