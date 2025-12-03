Stuttgart (ots) -Doch mit dem Artenschutz tut sich die Staatengemeinschaft ähnlich schwer wie mit dem Klimaschutz. Seit jeher appellieren Naturschützer auch an die Verantwortung des Menschen, andere Lebewesen um ihrer selbst willen zu erhalten. Ethische Argumente haben es in der Ära der globalen Gewinnmaximierung indes immer schwerer - auch wenn mittlerweile jedes größere Unternehmen einen hübschen Nachhaltigkeitsbericht verfasst. Das praktische Handeln aber bestimmen weiterhin Euro und Dollar. Darin liegt wiederum eine Chance. Denn auch bei rein wirtschaftlicher Betrachtung führt kein Weg am Artenschutz vorbei. Ein Beispiel: Insekten bestäuben Obstbäume und andere Nutzpflanzen. Diese Leistung ist je nach Rechenmethode Hunderte Milliarden Dollar pro Jahr wert. Fiele sie weg, hätte das gravierende wirtschaftliche Folgen.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/6171919