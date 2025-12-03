Zur Wochenmitte hat sich der deutsche Aktienmarkt unentschlossen präsentiert. Der DAX war lange Zeit leicht im Plus, ging am Ende aber mit einem minimalen Minus von 0,1 Prozent und 23.693,71 Punkten aus dem Handel. Der MDAX schloss des Mittwochshandel mit einem Verlust von 0,8 Prozent bei 29.326,19 Punkten.Der DAX hängt seit Monaten zwischen grob 23.000 und 24.800 Punkten fest. Daran hat sich auch am Mittwoch nichts geändert. Die Stimmen, die eine klassische Jahresendrally anzweifeln, werden damit ...

