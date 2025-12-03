Im November 2025 hat OpenAI mit GPT'¯5.1 ein Update veröffentlicht, das vieles verändert: Bewährte Prompts liefern plötzlich andere Ergebnisse. So müsst ihr eure Eingaben anpassen. Mitte November 2025 veröffentlichte OpenAI GPT 5.1. Das Update wurde nach und nach allen Nutzer:innen ausgespielt, nur Abonnent:innen können noch auf das vorherige Modell zugreifen. In der aktuellen Folge von t3n MeisterPrompter teilt Prompt-Expertin Susanne Renate Schneider ...Den vollständigen Artikel lesen ...
