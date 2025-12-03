© Foto: May James/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Chinas Immobilienkrise ist mehr als ein lokales Problem - sie könnte die größte Blase aller Zeiten sein. Sollte sie platzen, könnte eine Kettenreaktion in Gang gesetzt werden, die schwer zu stoppen ist.Chinas Immobilienkrise kehrt mit voller Wucht zurück - und sie ist weit mehr als ein zyklischer Abschwung. Immer mehr Experten sehen im chinesischen Wohnungsmarkt die größte Blase der Geschichte. Kein Wunder, dass es der Regierung so schwer fällt, sie in den Griff zu bekommen. Das Volumen, die Struktur und die politische Bedeutung des Sektors übertreffen alles, was Japan in den 1980ern oder die USA 2008 erlebt haben. Und die jüngsten Entwicklungen - von Zahlungsausfällen bis zu verschwundenen …