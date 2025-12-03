Anzeige
03.12.2025 18:33 Uhr
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 4. Dezember (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 4. Dezember (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 07:00 DE/Aurubis AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
*** 10:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Teilnahme an Pk zu finanziellem Verhalten 
     privater Haushalte 
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Oktober 
     Eurozone 
     PROGNOSE: +0,1% gg Vm 
     zuvor:  -0,1% gg Vm 
*** 13:30 US/Challenger Job Cut Report November 
*** 14:00 DE/EZB-Direktor Cipollone, Leitung eines Panels 
     bei EZB/IWF-Konferenz zu Fiskalpolitik 
     (16:00 EZB-Chefvolkswirt Lane) 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
     PROGNOSE: 220.000 
     zuvor:  216.000 
*** 14:30 US/Handelsbilanz Oktober 
  15:00 EU/EZB, Monatsbericht APP/PEPP-Programm 
*** 18:00 US/Fed-Vizechefin Bowman, Rede bei Florida Bankers 
     Association Leadership Luncheon 
*** 18:00 FR/Ergebnisse des Eba-Bankenstresstests 
 
  22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 4Q 
 
***   - GB/Rio Tinto plc, Kapitalmarkttag 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

