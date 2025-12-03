DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 4. Dezember (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 DE/Aurubis AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 10:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Teilnahme an Pk zu finanziellem Verhalten privater Haushalte *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Oktober Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm *** 13:30 US/Challenger Job Cut Report November *** 14:00 DE/EZB-Direktor Cipollone, Leitung eines Panels bei EZB/IWF-Konferenz zu Fiskalpolitik (16:00 EZB-Chefvolkswirt Lane) *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 216.000 *** 14:30 US/Handelsbilanz Oktober 15:00 EU/EZB, Monatsbericht APP/PEPP-Programm *** 18:00 US/Fed-Vizechefin Bowman, Rede bei Florida Bankers Association Leadership Luncheon *** 18:00 FR/Ergebnisse des Eba-Bankenstresstests 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 4Q *** - GB/Rio Tinto plc, Kapitalmarkttag ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

