Sorgen um die Nachfrage nach KI-Produkten drücken am Mittwoch auf die Microsoft-Aktie. Im Zentrum stehen der Marktplatz für KI-Modelle und KI-Agenten der Cloud-Sparte Azure. Der Titel des Tech-Giganten gibt knapp zwei Prozent nach. Der jüngste Erholungsversuch wackelt damit wieder.Das auf Tech spezialisierte Portal The Information berichtet, dass Microsoft die Erwartungen an die Ausgaben von Geschäftskunden auf dem Marktplatz für KI-Modelle und KI-Agenten der Cloud-Sparte Azure nach unten angepasst ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.