Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Osisko Development Corp. und Gold X2 Mining Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 02.12.2025, 16:20 Uhr Zürich/Berlin Der Rückenwind für den Goldpreis komme, so die Prognosen, in erster Linie von den Zinssenkungen durch die Fed und durch die Käufe der Zentralbanken. Wobei Zinssenkungen in der Regel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Swiss Resource Capital