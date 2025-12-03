Analysten rechnen mit einer seltenen Kombination aus rechtlichen und geldpolitischen Risiken. Gleich mehrere Faktoren könnten den US-Dollar in den kommenden Wochen abrupt treffen.Devisenstrategen warnen vor einem ungewöhnlich hohen Belastungsdruck für den US-Dollar im Dezember. Standard Bank spricht von einem möglichen "dreifachen Schlag", der auf eine ohnehin saisonal schwache Phase trifft. Entscheidend seien drei Risiken: eine mögliche Entscheidung des Supreme Court, wonach Trumps Zölle illegal waren, die potenzielle Ernennung von Kevin Hassett zum neuen Fed-Chef sowie eine wahrscheinliche Zinserhöhung in Japan. Eine Kombination dieser Faktoren könnte den US-Dollar abrupt schwächen. "Eine …

