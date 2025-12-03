ROYC, die marktführende europäische B2B-Plattform für die Beschaffung, Strukturierung und den Vertrieb von Investitionen in private Märkte, und Ramify, die in Frankreich ansässige Plattform für private Vermögensverwaltung der nächsten Generation, gaben heute eine strategische Zusammenarbeit bekannt, die es Ramify ermöglicht, sein Angebot für private Märkte durch eine kuratierte Auswahl hochwertiger Fonds und Programme für private Märkte zu erweitern.

Die Partnerschaft ermöglicht es Ramify, moderne Private-Markets-Programme unter seiner eigenen Marke zu vertreiben und zu skalieren.

Ein kuratiertes Programmangebot für Privatanleger

Im Rahmen der Zusammenarbeit integriert Ramify eine Auswahl begehrter, institutioneller Fonds für private Märkte, die über luxemburgische Lebensversicherungsprodukte vertrieben werden. Diese Fonds können einzeln oder als Teil umfassenderer Investitionsprogramme für private Märkte investiert werden, darunter diversifizierte und auf eine einzige Strategie ausgerichtete Vehikel in den Bereichen Private Equity, Private Credit, Infrastruktur und Real Assets in Anlehnung an Formate, die traditionell großen institutionellen Anlegern vorbehalten sind.

Durch die Zusammenarbeit mit ROYC kann Ramify erstklassige, vollständig geprüfte Fonds ohne Mindestanlagebeträge in Millionenhöhe nutzen und so private Märkte für eine breitere Basis von Privatanlegern zugänglicher machen. Dies ermöglicht es Ramify, Portfolios effizienter aufzubauen und Kapital durch strukturierte, maßgeschneiderte Allokationsprogramme einzusetzen, die die Ziele, die Risikobereitschaft und den Zeithorizont jedes Kundensegments widerspiegeln.

Ein optimiertes und konformes Rahmenwerk für den modernen Vertrieb auf privaten Märkten

ROYC bietet ein harmonisiertes europäisches Rahmenwerk, das Vermögensverwaltungsunternehmen den Zugang zu modernen Programmen auf privaten Märkten und deren Vertrieb ermöglicht, ohne die operative Komplexität zu erhöhen oder Abstriche bei den regulatorischen Standards zu machen.

Auf diese Weise unterstützt die Plattform von ROYC Vermögensverwalter bei der Entwicklung ihres Angebots auf privaten Märkten und ermöglicht es Partnern, Engagements auf privaten Märkten in spezifische Anlageprozesse zu integrieren und gleichzeitig die volle Kontrolle über ihre proprietäre Technologie und das Kundenerlebnis zu behalten.

"Wir freuen uns, Ramify beim Aufbau einer der modernsten Private-Wealth-Plattformen in Frankreich zu unterstützen", sagte Mathias Leijon, Gründer und Präsident von ROYC. "Unsere Aufgabe ist es, führenden Vermögensverwaltern den Vertrieb und die Skalierung kuratierter Programme für private Märkte unter ihrer eigenen Marke zu erleichtern indem wir institutionelle, vollständig geprüfte Fonds nutzen und diese über regulierte europäische Strukturen anbieten."

Olivier Herbout, Gründer und CEO von Ramify, kommentierte:

"Bei Ramify sind wir bestrebt, unseren Kunden ein möglichst attraktives Anlageuniversum zu bieten. Die kuratierten Private-Markets-Programme von ROYC ergänzen unser bestehendes Angebot und ermöglichen es uns, privaten Anlegern hochselektive, institutionelle Anlagemöglichkeiten anzubieten ohne unsere proprietäre Technologieplattform zu verändern und unter Beibehaltung der vollständigen Erfahrung unter der Marke Ramify."

Über ROYC

ROYC ist das führende europäische B2B-Finanztechnologieunternehmen, das ein komplettes Betriebssystem für private Märkte anbietet und Private-Equity-Firmen, Banken, Vermögensverwaltern und Multi-Family-Offices die Möglichkeit gibt, moderne Programme für private Märkte unter ihrer eigenen Marke aufzubauen, zu vertreiben und zu skalieren. Angesichts der Expansion der privaten Märkte benötigen Finanzinstitute skalierbare, technologiegestützte Lösungen, um die Komplexität zu bewältigen, den Fondsbetrieb zu optimieren und außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu bieten. ROYC kombiniert modernste Private-Markets-Technologie mit maßgeschneiderten Fondsstrukturierungs- und Anlagelösungen. Seine intuitive, skalierbare Plattform ersetzt manuelle Prozesse durch Automatisierung und Echtzeit-Datenzugriff und ermöglicht es Partnern, erstklassige, vollständig geprüfte Fonds ohne Mindestanlagebeträge in Millionenhöhe zu nutzen, Portfolios effizienter aufzubauen und Kapital durch strukturierte, maßgeschneiderte Allokationsprogramme über den gesamten Fondslebenszyklus hinweg einzusetzen.

Über Ramify

Ramify ist eine in Frankreich ansässige Plattform für private Vermögensverwaltung der nächsten Generation, die Privatpersonen eine moderne, transparente und datengesteuerte Alternative zum traditionellen Private Banking bietet. Über eine einzige digitale Schnittstelle bietet Ramify Zugang zu sowohl Kernfinanzprodukten darunter Lebensversicherungen, Altersvorsorgepläne (PER) und Aktiensparpläne (PEA) als auch zu einer kuratierten Auswahl alternativer Anlagen wie Immobilien (SCPI), Private Equity, strukturierte Produkte, Kunst und digitale Vermögenswerte. Durch die Kombination von Spitzentechnologie mit institutioneller Finanzkompetenz passt Ramify die Portfolios an die Ziele, die Risikotoleranz und den Zeithorizont jedes einzelnen Kunden an.

