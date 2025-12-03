Straubing (ots) -Kommt das Rentenpaket also nur durch, weil die Linke sich enthält, wäre das kein Sieg, sondern eine Niederlage. Selbst wenn die Folgen auf den ersten Blick nicht so dramatisch wären. Faktisch würde Merz eine Minderheitsregierung führen und wäre von der Partei abhängig, die der Union "Machtspielchen auf dem Rücken der Rentner" vorwirft und die Pläne für völlig unzureichend hält, aber nicht dafür verantwortlich gemacht werden will, wenn das Rentenniveau unter 48 Prozent fällt. Für Merz und die Union wäre das eine politische Bankrotterklärung, während sich die Linke dafür feiern würde, staatspolitische Verantwortung übernommen zu haben. Sie könnte mit Nachdruck verlangen, dass die Union sich erkenntlich zeigt.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6171932