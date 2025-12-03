LumRisk hat heute einen wichtigen Meilenstein in seiner Entwicklung bekannt gegeben durch die Genehmigung und Implementierung einer umfassenden Neuausrichtung des Unternehmens. Diese umfasst die Restrukturierung von alten Verpflichtungen und die Stärkung der Bilanz. Diese Maßnahmen sind die Grundlage für den Beginn einer neuen Wachstumsphase in den Kerndomains von LumRisk: Quantitative Investment Strategies (QIS) und Multi-Asset Analytics.

Als Teil dieser strategischen Neuausrichtung haben die Aktionäre von LumRisk einer Eigenkapitalzusage von USD 5 Millionen zugestimmt, zu den üblichen Bedingungen. Dieses Kapital ist für den Ausbau der Plattform der nächsten Generation, die Stärkung der Datenverarbeitung und Technologie und die Erweiterung des Angebots des globalen QIS-Ökosystems gedacht.

Gleichzeitig etabliert LumRisk eine neue managementzentrierte Unternehmensstruktur , wobei das Führungsteam die komplette Kontrolle des operativen Geschäfts übernimmt und nach der Beendigung des Prozesses eine Mehrheit am Eigenkapital erhält. Diese Neuausrichtung stärkt die Governance und die Ausführung erfolgt durch die Eigentümer.

Zitat Mohdi Jeroudi, Chief Executive Officer

"Diese strategische Neuausrichtung eröffnet ein neues Kapitel für LumRisk. Mit einer stärkeren Bilanz, frischem Kapital der Aktionäre und einer Vereinigung von Führung und Eigentum können wir nun unser Ziel, eine global führende Plattform für QIS und Multi Asset Analytics zu werden, schneller erreichen. 2026 werden wir eine neue Plattform der kommenden Generation herausbringen, mit besserer Datenqualität, mehr Analytics und intuitiven Workflows. KI wird Nutzer bei der Navigation auf der Plattform unterstützen, die Transparenz erhöhen, Risiken sichtbarer machen und Investoren weltweit praktischen Wert bieten."

Zitat Arpad "Arki" Busson, Founder Chairman

"LumRisk ist in der QIS-Branche ein Pionier was Transparenz und Innovation angeht. Das Board ernennt Mohdi Jeroudi zum CEO von LumRisk. Er wird diese wichtige strategische Initiative umsetzen. Dank einer starken Bilanz und frischem Kapital kann das Unternehmen seine nächste Wachstumsphase einleiten und KI wird zum Kern unserer gesamten Infrastruktur. Indem das Managementteam durch die neue Eigentumsstruktur gestärkt wird, legen wir die Zukunft des Unternehmens fest in die Hände derjenigen, die unseren Kunden und unserer Technologie am nächsten sind."

Blick in die Zukunft

LumRisk wird in den kommenden Wochen und Monaten über die Fortschritte berichten: die Umsetzung der Umstrukturierung, die Ausweitung von KI-Funktionen und die Einführung der Plattform der kommenden Generation 2026. Dies resultiert in einer Lösung, die Investoren im gesamten Lifecycle begleitet, von Pre-Trade- zu Post-Trade-Analyse auf dem gesamten Weg eines QIS-Investors oder potenziellen Investors sowie die Ausweitung des Angebots im Multi Asset-Bereich.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251203935654/de/

Contacts:

Mediakontakt

Mohdi Jeroudi

Chief Executive Officer

T +41 58 330 21 48

M +971 58 863 17 46

mohdi.jeroudi@lumrisk.com

www.lumrisk.com