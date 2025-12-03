Diese Aktien bieten nicht nur eine extrem günstige Bewertung auf Basis des KGVs. Zudem raten Analysten hier zum Kauf und es gibt für Anleger Dividendenrenditen oberhalb von 10 Prozent zu vereinnahmen. Nur weil eine Aktie günstig ist, heißt es noch lange nicht, dass die Börse hier zeitnah eine potenzielle Unterbewertung erkennt. Manchmal dauert es Jahre bis niedrig bewertete Titel im Kurs anziehen. Viel angenehmer wird das Warten für Anleger aber ...

