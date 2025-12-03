Disney, Meta und andere Großkonzerne steigen ins Energiegeschäft ein. Sie handeln Strom, weil KI und Datenzentren die Preise in die Höhe treiben.Die Vereinigten Staaten erleben den stärksten Strompreisanstieg seit Jahren. Seit 2021 verteuerten sich die Haushaltsstromtarife um fast 40 Prozent. Besonders stark trifft es Bundesstaaten mit dichter Datenzentrumslandschaft. Virginia, das mit 666 Rechenzentren das nationale Zentrum der digitalen Infrastruktur bildet, meldet allein in diesem Jahr ein Plus von 13 Prozent. Nur Illinois mit 244 Datenzentren verzeichnet mit 15,8 Prozent einen höheren Anstieg. Kritiker werfen der Trump-Administration vor, sie habe "Sweetheart Deals" mit …

