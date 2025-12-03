Kapitalbewegungen sind ein Spiegelbild geopolitischer Macht. Ein Blick auf die jüngsten Daten des US Department of the Treasury, die sogenannte TIC-Statistik, bestätigt den Eindruck, dass die Vereinigten Staaten unter privaten Anlegern und internationalen Investoren an Reputation gewinnen. Das starke Wirtschaftswachstum, das voraussichtlich bei rund vier Prozent pendelt, sowie die Strategie der US-Regierung, Partnerstaaten wie Saudi-Arabien, D ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.