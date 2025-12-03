© Foto: Alexander Limbach - picture alliance / Zoonar

Für den Goldpreis optimistische Analystinnen und Analysten gibt es viele, doch Ed Yardeni sticht mit einem besonders hohen Kursziel hevor. Ed Yardeni: Kein Perma-Bulle wie jeder andere Egal ob Cathie Wood, Dan Ives, Tom Lee oder Michael Saylor: Entweder für bestimmte Asset-Klassen oder gleich den gesamten Markt besonders optimistische Analystinnen und Analysten gibt es viele. Doch wenige unter den sogenannten Perma-Bullen können dabei einen so eindrucksvollen Track-Record wie Ed Yardeni vorweisen, der gleichzeitig als besonders versierter Quant-Experte gilt und beispielsweise das Fed Stock Valuation Model (FSVM) entwickelt hat. Entsprechend großes Gewicht gilt seinen Prognosen. Zum Beispiel …