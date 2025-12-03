Leasys hat heute Andrea Bandinelli zum neuen Chief Executive Officer ernannt, 25 Jahre Erfahrung im Bereich Finanzen und Investor Relations

Andrea Bandinelli wird die Mission von Leasys fortsetzen, innovative, nachhaltige Mobilitätslösungen in ganz Europa bereitzustellen, mit einer Flotte von 950.000 Fahrzeugen in 11 Ländern.

Leasys, das Joint Venture von Stellantis und Crédit Agricole Personal Finance Mobility, hat heute die Ernennung von Andrea Bandinelli zum Chief Executive Officer mit sofortiger Wirkung bekannt gegeben.

Andrea Bandinelli begann vor 25 Jahren seine Karriere bei Groupe PSA später Stellantis. Er hielt dort mehrere Positionen im Bereich Finanzdienstleistungen, bevor er Führungspositionen im Bereich Finanzen und Investor Relations übernahm. Vor Kurzem war er als Chief Financial Officer for Middle East Africa tätig, nach Positionen als CFO Mobility and Head of Investor Relations.

Ausgestattet mit gründlichen Kenntnissen über Finanzen und mit einer strategischen Vision wird Andrea Bandinelli die Mission von Leasys fortführen, innovative, nachhaltige und kundenorientierte Mobilitätslösungen in ganz Europa zu bieten. Leasys managt eine Flotte von 950.000 Fahrzeugen in 11 Ländern. Das Angebot umfasst mittel- bis langfristige Vermietungen und Flottenmanagement für Unternehmen jeder Größenordnung.

Leasys entstand durch die Verschmelzung von zwei großen Entitäten, Leasys und Free2Move Lease. Das Unternehmen wurde zum Pionier für integrierte, globale Mobilität. Unter der Führung von Andrea Bandinelli strebt Leasys beschleunigt profitables Wachstum an. Die Position als wichtiger Akteur im europäischen operativen Leasingmarkt soll ausgebaut werden.

"Ich fühle mich geehrt, zu einem solch aufregenden Zeitpunkt in der Mobilitätsbranche die Führung von Leasys zu übernehmen," sagte Andrea Bandinelli. "Unser Ziel ist es, die Innovation zu beschleunigen und flexible, nachhaltige Lösungen zu bieten, die die Anforderungen unserer Kunden in ganz Europa erfüllen."

