Capricor Therapeutics macht heute nicht nur mit positiven Studiennews auf sich aufmerksam: Dank eines gigantischen Multibagger-Kursfeuerwerks sorgt mein Biotech-Tipp aus dem Juli für glückselige Follower. Was steckt dahinter? Capricor Therapeutics hat in der Entwicklung seiner Zelltherapie Deramiocel gegen Duchenne-Muskeldystrophie einen wichtigen Meilenstein erreicht. In der Phase-3-Studie HOPE-3 wurde der primäre Endpunkt erreicht. Ich hatte eine ...

