Sie erschlichen sich zunächst mit nützlichen Add-ons das Vertrauen der Nutzer:innen von Chrome und Edge. Dann schlugen sie zu und infizierten über vier Millionen Geräte mit schädlichem Code. So perfide ging eine Hackergruppe vor. Ein Forschungsteam des IT-Sicherheitsunternehmen Koi hat eine besonders perfide Operation aufgedeckt, mit der Hacker:innen rund 4,3 Millionen Rechner infiltriert haben. Die Truppe, der Koi den Namen Shadypanda verpasst hat, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.