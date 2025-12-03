Sie erschlichen sich zunächst mit nützlichen Add-ons das Vertrauen der Nutzer:innen von Chrome und Edge. Dann schlugen sie zu und infizierten über vier Millionen Geräte mit schädlichem Code. So perfide ging eine Hackergruppe vor. Ein Forschungsteam des IT-Sicherheitsunternehmen Koi hat eine besonders perfide Operation aufgedeckt, mit der Hacker:innen rund 4,3 Millionen Rechner infiltriert haben. Die Truppe, der Koi den Namen Shadypanda verpasst hat, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n