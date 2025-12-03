Anzeige
WKN: 870747 | ISIN: US5949181045 | Ticker-Symbol: MSF
Tradegate
03.12.25 | 20:33
412,95 Euro
-2,02 % -8,50
Branche
Software
Aktienmarkt
NASDAQ-100
DJ Industrial
S&P 100
S&P 500
1-Jahres-Chart
MICROSOFT CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MICROSOFT CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
412,80413,0020:33
412,75412,9520:34
ACADIA HEALTHCARE
ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC10,100-30,34 %
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC20,400+13,33 %
BANK OF AMERICA CORPORATION46,180+0,98 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY43,730+5,39 %
MARVELL TECHNOLOGY INC85,00+6,42 %
MICROSOFT CORPORATION412,95-2,02 %
NETFLIX INC88,67-5,74 %
TESLA INC382,05+3,48 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.