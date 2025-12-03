© Foto: CNP/AdMedia - CNP/AdMedia

Der US-Telekommunikationskonzern AT&T stellt sein Gleichstellungsprogramm ein und gibt damit einer Forderung von US-Präsident Donald Trump nach. US-Unternehmen: Unterwerfung ist das Gebot der Stunde Als einer der größten Ermöglicher von faschistischen Regimen gilt in der Totalitarismusforschung vorauseilender Gehorsam. Darunter wird in der Sozialpsychologie die freiwillige Vorwegnahme erwünschten Verhaltens verstanden. Darin überbieten sich US-Unternehmen spätestens seit dem zweiten Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump gegenseitig, wovon neben üppigen Großspenden auch peinliche Geschenke wie das von Apple-CEO Tim Cook zeugen - eine Plakette aus Gorilla Glas eingefasst in einen …