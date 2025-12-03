Die Aktie des französischen Satellitenbetreibers Eutelsat, oft als europäische Antwort auf Elon Musks Starlink bezeichnet, ist am Mittwoch kräftig unter Druck geraten. Auslöser war ein Bericht, wonach der japanische Tech-Investor Softbank Bezugsrechte verkauft haben soll. Am Ende stand ein Tagesverlust von 5,7 Prozent.Laut einem Reuters-Bericht soll Softbank 36 Millionen Bezugsrechte an Eutelsat veräußert haben. Das entspräche rund 26 Millionen Aktien und damit etwa der Hälfte der Beteiligung.Der ...

