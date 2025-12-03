Anleger, die Bitcoin oder andere Kryptowährungen kaufen, brauchen eine Wallet. Was das ist, welche Typen es gibt - und wie man die passende findet. Von Ulf Heyden, Gründer von Bitcoin-Bootcamp.de (zuerst erschienen in €uro Magazin Ausgabe 10/2025) Digitale Münzen brauchen ein Schließfach Fünf Minuten, eine App installiert, auf "Kaufen" tippen - und schon Bitcoin-Besitzer? So einfach ist es in der Krypto-Welt nicht. Denn man besitzt keine Coins, sondern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE