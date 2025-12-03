Innerhalb eines Tages hat American Bitcoin, die Krypto-Mining-Firma von Donald Trumps Sohn Eric, an der Börse rund eine Milliarde US-Dollar an Wert verloren. Auch für die anderen Krypto-Projekte der Trump-Familie läuft es nicht gut. Wenige Tage, nachdem die von den Trump-Söhnen Eric und Donald Jr. unterstützte Krypto-Mining-Firma American Bitcoin Anfang September 2025 an der Nasdaq gestartet war, schoss deren Kurs auf 9,31 Dollar nach oben. Seitdem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n