Die jährlich herausgegebene Liste würdigt Unternehmen und Führungskräfte, die für ihre Branchen, Kunden und das zukünftige Wachstum bedeutende Ergebnisse erzielen

Armis, das Unternehmen für Cyber-Exposure-Management und -Sicherheit, gab heute bekannt, erneut in die Best in Business List von Inc. aufgenommen und insbesondere in der Kategorie Best in Innovation für 2025 genannt worden zu sein. Die jährlichen Best in Business Awards von Inc. zeichnen herausragende Leistungen und Beiträge von Unternehmen aus, die einen tiefgreifenden Einfluss auf ihre Branche und die Gesellschaft insgesamt haben.

"Armis innoviert schnell und entwickelt unsere umfassende Cyber-Exposure-Management-Plattform kontinuierlich weiter, damit globale Unternehmen sich proaktiv vor Cyber-Bedrohungen schützen können, bevor diese sich auf sie auswirken", so Yevgeny Dibrov, CEO und Mitbegründer von Armis. "Im Gegensatz zu anderen auf dem Markt erhältlichen Lösungen deckt Armis den gesamten Lebenszyklus des Managements von Cyber-Bedrohungen ab, damit Sicherheitsteams nicht mehr länger nur reaktiv auf Sicherheitsverletzungen reagieren. Dies ist eine strategische und monumentale Weiterentwicklung im Hinblick auf die Fähigkeit der Branche, den Akteuren hinter Bedrohungen einen Schritt voraus zu sein, und von enormem Nutzen für die Sicherheit der Gesellschaft, wie wir sie kennen."

Seitem Armis im Jahr 2024 auf dieser Liste ausgezeichnet wurde, hat das Unternehmen seine bereits robusten Produktfunktionen kontinuierlich weiterentwickelt und seine Fähigkeit ausgebaut, neue Marktsegmente zu erreichen, die Bedarf an seinen Lösungen haben. Armis hat Armis Federal ins Leben gerufen, eine spezielle Abteilung, um die besonderen Herausforderungen der US-Regierungsbehörden im Bereich Cybersicherheit zu unterstützen. Außerdem hat Armis seine dritte Akquisition innerhalb von 12 Monaten abgeschlossen, um weitere Produktinnovationen voranzutreiben. Darüber hinaus hat Armis im vergangenen Jahr sein Partner-Ökosystem erweitert und die Integration mit NVIDIA und Fortinet vertieft.

Armis hat auch eine Reihe von Auszeichnungen für seine Cyber Exposure Management Platform Armis Centrix erhalten. Für seinen Plattform-Effekt wurde Armis in The Forrester Wave: IoT Security Solutions, Q3 2025 als Leader ausgezeichnet, nachdem das Unternehmen bereits in The Forrester Wave: Unified Vulnerability Management Solutions, Q3 2025 berücksichtigt worden war. Beide Bewertungen folgten auf die Auszeichnung von Armis als Leader im Gartner Magic Quadrant for CPS Protection Platforms zu Beginn dieses Jahres.

Armis hat kürzlich eine Pre-IPO-Finanzierungsrunde in Höhe von 435 Millionen US-Dollar abgeschlossen, womit die Bewertung des Unternehmens nun bei 6,1 Milliarden US-Dollar liegt. Die Investitionsrunde erfolgt vor dem Hintergrund des rasanten Wachstums von Armis und wird die fortlaufende Produktinnovation, die Marktexpansion und strategische Akquisitionen zum Nutzen der Armis-Kunden unterstützen, zu denen über 40 der Fortune-100-Unternehmen und 7 der Fortune-10-Unternehmen gehören.

Diese Auszeichnung honoriert Unternehmen, die durch herausragende Leistungen bedeutende Meilensteine erreicht und wichtige geschäftliche Erfolge erzielt haben, wie beispielsweise die Erweiterung ihres Kundenstamms, die Einführung wichtiger Produkte, die Steigerung ihres Marktanteils und branchenprägende Errungenschaften. Es wurden Unternehmen aus den verschiedensten Branchen darunter Technologie, Gesundheitswesen, Finanzwesen und Einzelhandel für ihren Erfolg und ihren positiven Einfluss auf die Geschäftswelt ausgezeichnet.

Weitere Informationen zur 2025 Best in Business List von Inc. erhalten Sie hier.

Weitere Informationen zu Armis Centrix und den einzelnen Lösungen von Armis finden Sie hier.

Über Armis

Armis, das Unternehmen für Cyber-Exposure-Management und -Sicherheit, schützt die gesamte Angriffsfläche und verwaltet die Cyber-Risiken des Unternehmens in Echtzeit. In einer sich schnell entwickelnden Welt ohne Grenzen stellt Armis sicher, dass Unternehmen alle kritischen Vermögenswerte kontinuierlich sehen, schützen und verwalten können vom Boden bis zur Cloud. Armis sichert Fortune-100-, 200- und 500-Unternehmen sowie nationale Regierungen, staatliche und lokale Einrichtungen, um kritische Infrastrukturen, Volkswirtschaften und die Gesellschaft rund um die Uhr zu schützen. Armis ist ein privat geführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Kalifornien.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251202441704/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien:

Rebecca Cradick

Vice President, Global Communications

Armis

pr@armis.com