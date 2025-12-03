Micron stellt den Verkauf von Speicher- und SSD-Produkten an Endverbraucher unter der Marke Crucial ein. Der US-Speicherhersteller will Ressourcen stärker auf die rasant wachsende Nachfrage nach High-End-Speicher für KI-Rechenzentren lenken.Micron zieht sich aus dem Crucial-Endkundengeschäft zurück. Lieferungen an Handelspartner sollen nur noch bis Februar 2026 laufen. Support und Garantieleistungen sollen weitergeführt werden.Micron begründet den Schritt damit, dass das KI-getriebene Wachstum im ...

