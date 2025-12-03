Der US-Immobilieninvestitionsfonds (REIT) Alexandria Real Estate hat seine Dividende um fast die Hälfte gekürzt. So viel gibt es jetzt trotzdem noch. Oft eines der letzten Mittel: Dividendenkürzungen Dividendenkürzungen gelten oft als letztes Mittel von Unternehmen in operativen Schwierigkeiten, dringend benötigte Finanzmittel beisammenzuhalten und ihre Bilanzen zu stärken. Gleichzeitig sind sie unter Anlegerinnen und Anlegern unbeliebt und führen nicht selten zum Ausschluss aus themenspezifischen ETFs (Dividendenaristokraten, High-Yield-Werte, Dividendenwachstumswerte), was bei den Aktien zu zusätzlichem Verkaufsdruck führen kann. Besonders groß ist der Ansehensverlust bei Werten, in …