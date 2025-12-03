Die geplante Übernahme von Spirit Aerosystems durch Boeing gerät ins Stocken. Die US Wettbewerbsbehörde FTC fordert den Verkauf mehrerer Unternehmensteile, um kartellrechtliche Bedenken auszuräumen - ein Signal, das an der Börse für Unruhe sorgt.US Behörde fordert Verkauf von Airbus bezogenen Bereichen Die Federal Trade Commission verlangt im Zuge der Übernahme, dass Boeing jene Geschäftsbereiche von Spirit veräußert, die bislang Komponenten ...

