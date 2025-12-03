Dies eröffnet Second-Front-Kunden die Möglichkeit, europäische Länder mit strengen Anforderungen an die Datenhoheit zu unterstützen.

Second Front Systems (2F), Technologiepartner im Amazon Web Services (AWS) Partner Network (APN) und im Global Security and Compliance Acceleration (GSCA) Programm, gab heute bekannt, dass zehn seiner bestehenden Kunden bereit sind, über die 2F Game-Warden -Plattform auf AWS European Sovereign Cloud (ESC) zu implementieren. Dies baut auf der Ankündigung von Second Front vom September auf, dass 2F Game Warden als Einstieg in die ESC dienen wird.

Unabhängige Softwareanbieter (ISVs), die europäische Organisationen unterstützen möchten, sehen sich mit komplexen regulatorischen Anforderungen konfrontiert, darunter die deutsche C5, das EU-Gesetz zur digitalen Betriebsfestigkeit (DORA) und die NIS2-Richtlinie. Durch den Einsatz von 2F Game Warden können ISVs eine Reihe von Kontrollen übernehmen und die Einhaltung von Sicherheitsrahmenwerken beschleunigen. Diese Zusammenarbeit eröffnet ISVs eine vorab validierte Lösung, mit der sie diese strengen Compliance-Anforderungen erfüllen und gleichzeitig die Daten innerhalb der EU-Grenzen aufbewahren können.

"Bei Second Front dreht sich alles darum, unseren Kunden dabei zu helfen, ihre Endnutzer dort zu erreichen, wo sie sie brauchen, und zwar so effizient und sicher wie möglich", sagte Mamie Cruse, Chief Mission Officer bei Second Front. "Es ist sehr spannend zu sehen, wie unsere Kunden sich auf ESC stützen und die Voraussetzungen schaffen, um von den Vorteilen einer Expansion in den europäischen Markt zu profitieren."

Um die Einhaltung der strengen Anforderungen der European Sovereign Cloud zu beschleunigen, arbeitet Second Front mit SecureIT als kontinuierlichem Compliance-Berater für unsere ISV-Kunden zusammen. SecureIT ist ein führender Anbieter von Cybersicherheits- und Compliance-Beratungsdiensten und -Lösungen für Cloud-Dienstleister, große Unternehmen und Organisationen, die im globalen öffentlichen Sektor tätig sind.

"Der Kundenstamm von Second Front umfasst genau die Art von Lösungen, die europäische Käufer einsetzen möchten", sagte David Trout, President und CEO von SecureIT. "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Second Front und seinen Kunden, um ihnen den Zugang zum europäischen Markt zu erleichtern."

Die folgenden Kunden von Second Front sind Early Adopters und bereit, ESC einzusetzen, sobald es 2026 verfügbar ist:

Accrete, Inc. ist ein Dual-Use-KI-Unternehmen, das spezialisierte, leistungsstarke Expert-KI-Agenten für Regierungs- und Geschäftskunden bereitstellt. Diese analytischen Expert-KI-Agenten basieren auf der Knowledge Engine-Plattform von Accrete und kodieren institutionelles Wissen, Urteilsvermögen und Fachwissen, um komplexe analytische Arbeiten durchzuführen und Entscheidungsvorteile zu liefern.

Avathon bietet industrielle Autonomie auf Basis von KI und Wissensgraphen, die es Unternehmen ermöglicht, Daten, Entscheidungen und Ausführung über alle Betriebsabläufe hinweg zu verknüpfen. Seine Autonomy Platform bringt Entscheidungsintelligenz und Ausführung in die kritischsten Branchen der Welt und ermöglicht so sicherere, widerstandsfähigere und effizientere Abläufe.

Blank Slate baut die kognitive Ebene für Unternehmen auf, in denen Fehler nicht akzeptabel sind. Das Unternehmen wendet moderne Gehirnforschung und adaptive KI an, um die menschliche Leistungsfähigkeit in großem Maßstab zu stärken und das Betriebsrisiko in den anspruchsvollsten Umgebungen zu reduzieren. Die Plattform wird von US-Spezialeinheiten und F-16- und C-17-Piloten der Luftwaffe genutzt und liefert messbare Verbesserungen in Bezug auf Genauigkeit, kognitive Bereitschaft und Entscheidungsqualität in der Praxis.

Cohere ist das führende Unternehmen für sicherheitsorientierte Unternehmens-KI. Wir entwickeln innovative Basismodelle und End-to-End-KI-Produkte, die darauf ausgelegt sind, reale Geschäftsprobleme zu lösen. Wir arbeiten eng mit Unternehmen zusammen, um nahtlose Integration, vollständige Anpassung und benutzerfreundliche Lösungen für ihre Mitarbeiter und Kunden zu liefern. Unsere All-in-One-Plattform bietet Unternehmen ein Höchstmaß an Sicherheit, Datenschutz und Flexibilität für den Einsatz bei allen großen Cloud-Anbietern, in privaten Cloud-Umgebungen oder vor Ort.

DEFCON AI ist ein Insights-Unternehmen, das Modellierungs-, Simulations- und Analyse-Toolsets der nächsten Generation anbietet, die auf die robuste Optimierung komplexer Systeme zugeschnitten sind. Dank ihrer umfassenden Expertise in den Bereichen künstliche Intelligenz, mathematische Optimierung, Datenanalyse und erstklassige Softwareentwicklung liefert ihre Technologie Erkenntnisse für bessere Entscheidungen in einer komplexen und sich dynamisch verändernden Welt. Sie versetzen ihre Kunden in die Lage, potenzielle Auswirkungen von Netzwerkstörungen zu antizipieren und zu mindern und gleichzeitig die Ergebnisse mit den operativen Zielen in Einklang zu bringen.

Ethos Systems ist die erste Human Readiness Platform, die Lernen, Leistung und Ergebnisse in einer einheitlichen Plattform vereint. Die Plattform bietet modernisierte Schulungen, Echtzeit-Bereitschafts-Dashboards und KI-gesteuerte Personalisierung allesamt für den Einsatz in Unternehmen sowohl in kommerziellen als auch in geheimen Netzwerken konzipiert. Ethos bedient über 150 Unternehmenskunden aus den Bereichen US-Militär, Biowissenschaften, Fertigung, Lieferkette und Profisport.

Jericho Security ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Cybersicherheitslösungen, der sich auf Spearphishing-Simulationen und Schulungen gegen fortgeschrittene Social-Engineering-Bedrohungen wie Conversational Phishing und Deepfake-Angriffe spezialisiert hat. Mithilfe von agentenbasierter KI bietet Jericho realistische Simulationen für E-Mail, Sprache und SMS, die mit den realen Bedrohungen Schritt halten und Teams in die Lage versetzen, sich selbst zu schützen.

Pryzm ist das KI-Betriebssystem für die Erfassung und Akquisition auf Bundesebene. Pryzm wurde von ehemaligen Mitarbeitern von Palantir und Lockheed Martin entwickelt und ist sowohl für kommerzielle als auch für staatliche Nutzer konzipiert. Es genießt im gesamten nationalen Sicherheitsökosystem Vertrauen, da es Marktinformationen, Beziehungseinblicke und Echtzeit-Programmbewusstsein in einer einzigen, umsetzbaren Ansicht vereint. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, dass die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten Technologien schnell für die wichtigsten Missionen einsetzen können.

Research Innovations Inc. (RII) unterstützt wichtige Verteidigungs-, Geheimdienst- und Cyber-Missionen. Die PRIISM Decision Advantage Platform von RII ist ein Softwareprodukt für das Combined Joint All-Domain Command and Control (CJADC2), das missionskritische Funktionen für Befehls-, Kontroll- und Entscheidungsunterstützung bietet. Die PRIISM Joint Targeting Platform (JTP) beschleunigt die Planung und dynamische Ausführung von Feuerangriffen sowohl für souveräne als auch für Koalitionsanwendungen. RII unterstützt EW/SIGINT-Lösungen mit seiner Dragonfly-Plattform, dem ersten robusten, extrem kompakten, GPU-beschleunigten RF-Such- und Vermessungssystem für die Signalanalyse und -verarbeitung.

TrackVia ist eine führende Low-Code-Workflow-Plattform, mit der Unternehmen hochgradig konfigurierbare und anpassbare Außendienst- und Betriebslösungen schnell konfigurieren, anpassen und bereitstellen können, ohne dass komplexe Programmierung oder umfangreicher IT-Support erforderlich sind. TrackVia hilft Unternehmen dabei, Prozesse zu rationalisieren, Echtzeit-Berichte zu erstellen und die betriebliche Effizienz zu verbessern.

Über Second Front Systems

Second Front Systems (2F) ist ein gemeinnütziges Softwareunternehmen, das Software für die freie Welt entwickelt. Wir beseitigen die Reibungsverluste, die Innovationen verlangsamen, und ermöglichen so eine schnellere und sicherere Entwicklung und Bereitstellung von Software in Regierungs- und regulierten Netzwerken. Unsere Plattform wurde von Veteranen der nationalen Sicherheit entwickelt und wird von erstklassigen Risikokapitalgebern unterstützt. Weltweit führende Unternehmen vertrauen darauf, um die Bereitstellungszeiten von Jahren auf Wochen zu verkürzen. Wir handeln schnell, lösen schwierige Probleme und liefern zuverlässige Funktionen dort, wo sie am dringendsten benötigt werden. Unsere Arbeit stärkt die globale Sicherheit und verschafft den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil. Erfahren Sie mehr unter secondfront.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251203617910/de/

Contacts:

press@secondfront.com