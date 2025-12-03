Nach Börsenschluss sorgt Salesforce noch für Aufsehen. Der Softwareriese hat starke Zahlen vorgestellt und in diesem Zuge seine Prognosen angehoben. Sowohl beim Umsatz wie auch beim Gewinn erwartet der US-Konzern nun mehr als zuvor. Die Aktie von Salesforce war zuletzt charttechnisch angeschlagen - doch nach Börsenschluss sorgt das US-Unternehmen am Mittwoch für neue Fantasie. Nach den vorgelegten Kennzahlen und dem angehobenen Ausblick legt das Papier nachbörslich um über fünf Prozent zu.Im dritten ...

