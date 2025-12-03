Ein neu installiertes, hochmodernes LED-Beleuchtungssystem im Ullevaal-Stadion hat das Spiel-, Zuschauer- und Unterhaltungserlebnis für Athleten und Fans revolutioniert und Norwegens Nationalstadion zu einem der wenigen Stadien weltweit mit FIFA Quality Pro-Zertifizierung gemacht.

Das Ullevaal-Stadion, Heimat der norwegischen Fußballnationalmannschaft, wurde 1926 eröffnet und blickt auf eine reiche Geschichte bedeutender Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen zurück. Als die Stadionverantwortlichen beim Norwegischen Fußballverband (NFF) beschlossen, die Beleuchtung des Stadions zu modernisieren, hatten sie ein System mit der fortschrittlichsten LED-Technologie im Sinn für das bestmögliche Spiel-, Zuschauer- und Unterhaltungserlebnis.

"Unsere Hauptprioritäten für das neue Beleuchtungssystem waren, dass es sich um ein modernes und zukunftsorientiertes System handelt, das perfekte Spielbedingungen für unsere Spieler schafft, einfach zu bedienen ist und spannende Lichtshows ermöglichen kann", sagte Jørgen Søgård, Chief Technology Officer des Ullevaal-Stadions.

Während das neue System, das von Musco entworfen und von Asto Elektro installiert wurde, diese Ziele erreichte, brachte es auch einen weiteren bedeutenden Vorteil mit sich die Zertifizierung durch das FIFA-Qualitätsprogramm für Flutlicht.

In Zusammenarbeit mit Fußballverbänden, führenden Unternehmen der Beleuchtungsindustrie und Prüfinstituten weltweit entwickelt, bestätigt das FIFA-Qualitätsprogramm für Flutlicht, dass ein Beleuchtungssystem erhöhte, festgelegte Standards in Qualität und Leistung erfüllt.

Als erster FIFA Preferred Provider (FIFA bevorzugter Anbieter) für Flutlichtsysteme hat Musco das TLC for LED-System im Ullevaal individuell entwickelt, um diese Leistungsstandards zu erfüllen, und machte das Stadion damit zu einem von nur wenigen weltweit mit dieser Auszeichnung.

"Das Ullevaal-Stadion hat einen besonderen Platz in den Herzen der Norweger, und genau das wollten der NFF und alle Beteiligten an diesem Projekt würdigen", sagte Chris Limpach, Muscos Direktor für das Geschäft in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. "Die hohen Standards, die sie gesetzt haben, zusammen mit der FIFA-Auszeichnung, zeigen eindrucksvoll ihr Engagement, das bestmögliche Stadionerlebnis zu bieten. Es war ein außergewöhnliches Projekt, Teil davon zu sein."

Über das Ullevaal-Stadion

Das Ullevaal-Stadion ist seit 1926 Norwegens Austragungsort für Fußballspiele. Heute beherbergt das Stadion sowohl die Frauen- als auch die Männernationalmannschaft sowie die Pokalfinals für Männer und Frauen. In den Jahren 1987 und 1997 war das Ullevaal-Stadion zudem Austragungsort des Endspiels der Frauen-Europameisterschaft. Neben dem Fußballbetrieb vermietet die Ullevaal Stadium Ltd. Büro- und Geschäftsräume im Stadiongebäude und beherbergt außerdem Oslos größtes Konferenzzentrum, Meet Ullevaal, mit 37 Tagungsräumen, von denen der größte mehr als 700 Personen fasst. Ebenfalls im Ullevaal-Stadion befindet sich ein Einkaufszentrum mit über 30 Geschäften und Restaurants.

Über Musco Lighting

Musco ist seit 1976 weltweit führend im Bereich der Sportbeleuchtung und der Lösungen für Sportstätten, mit Innovationen, die das Spiel- und Zuschauererlebnis verbessern und die Freizeitmöglichkeiten erweitern, während sie gleichzeitig die Bedürfnisse der Anlagenbesitzer, Spieler, Fans, Anwohner und des Nachthimmels berücksichtigen. Das TLC for LED-System von Musco, die Show-Light-Spezialeffekttechnologie und die modulare Sportlösung Mini-Pitch System bieten unübertroffene Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit. Alle Lösungen von Musco sind durch eine langfristige Garantie auf Teile und Arbeit abgesichert, so dass die Eigentümer und Betreiber von Anlagen bis weit in die Zukunft hinein keine Wartungsprobleme und -kosten haben.

