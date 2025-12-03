Aurigene Oncology Limited gibt vielversprechende erste Daten aus den ersten beiden Kohorten der Phase-1-Studie zu AUR112 bekannt, einem oral verabreichten niedermolekularen Inhibitor von MALT1, bei wieder auftretenden oder hartnäckigen lymphatischen Malignomen

Aurigene Oncology Limited, ein biopharmazeutisches Unternehmen im Bereich der klinischen Forschung, das neuartige Therapien in der Onkologie entwickelt, gab heute erste klinische Ergebnisse aus den erstenbeiden Kohorten seiner laufenden klinischen Phase-1-Studie bekannt, in der AUR112 für Patienten mit rezidivierten oder refraktären lymphatischen Malignomen untersucht wird. Erste Ergebnisse zeigen, dass AUR112 sicher und gut verträglich ist und eine bedeutende klinische Wirksamkeit aufweist. Objektive Reaktionen wurden bei verschiedenen Lymphom-Subtypen beobachtet, darunter Mantelzell-Lymphom (MCL) und Marginalzonen-Lymphom (MZL).

"Wir sind sehr ermutigt durch die ersten Resultate der ersten beiden Kohorten aus unserer Phase-1-Studie zu AUR112", sagte Dr. Murali Ramachandra, CEO. "AUR112 hat ein vielversprechendes erstes klinisches Profil gezeigt und eine Gesamtansprechrate von 63,6 in der wirksamkeitsbewertbaren Population und von 58,3 in der Intent-to-Treat-Gruppe erreicht. Diese vielversprechenden ersten Daten in Verbindung mit den eindeutigen präklinischen Eigenschaften und Sicherheitsmerkmalen bestärken uns in unserer Überzeugung, dass AUR112 das Potenzial hat, sich zum besten MALT1-Inhibitor seiner Klasse zu entwickeln."

Studiendesign und wichtigste Ergebnisse

Das Unternehmen führt derzeit eine Phase-1-Dosis-Eskalationsstudie durch, in der AUR112 als Monotherapie bei Patienten mit rezidivierten oder refraktären lymphatischen Malignomen untersucht wird. Zu den primären Zielen gehören die Charakterisierung der Sicherheit und die Identifizierung dosislimitierender Toxizitäten, während zu den sekundären Zielen die Pharmakokinetik, Pharmakodynamik, objektive Ansprechrate, Ansprechdauer und Krankheitskontrollrate gehören.

Zum Stichtag 21. November 2025 konnten 13 Patienten hinsichtlich der Sicherheit und 11 Patienten hinsichtlich der Wirksamkeit in drei Dosiskohorten (100 mg, 200 mg und 400 mg) ausgewertet werden.

Sicherheit: AUR112 wurde im Allgemeinen gut vertragen. Während bei 84,6 der Patienten Treatment Emergent Adverse Events (TEAEs) auftraten, waren nur 14 dieser Ereignisse bei 7 Patienten behandlungsbedingt. Es wurde keine Hyperbilirubinämie Grad 3 oder höher beobachtet, und die Bilirubin-Erhöhungen klangen sogar bei fortgesetzter Behandlung ab. Es wurden eine dosislimitierende Toxizität (DLT) (Neutropenie Grad 3) und zwei DLT-äquivalente Ereignisse gemeldet.

AUR112 wurde im Allgemeinen gut vertragen. Während bei 84,6 der Patienten Treatment Emergent Adverse Events (TEAEs) auftraten, waren nur 14 dieser Ereignisse bei 7 Patienten behandlungsbedingt. Es wurde keine Hyperbilirubinämie Grad 3 oder höher beobachtet, und die Bilirubin-Erhöhungen klangen sogar bei fortgesetzter Behandlung ab. Es wurden eine dosislimitierende Toxizität (DLT) (Neutropenie Grad 3) und zwei DLT-äquivalente Ereignisse gemeldet. Pharmakokinetik/Pharmakodynamik: Eine Dosis von 200 mg scheint im wirksamen Bereich zu liegen, es werden jedoch weitere Ergebnisse abgewartet. Die pharmakodynamischen Daten belegen eine schnelle und anhaltende IL-2-Hemmung. Dabei lagen die IL-2-Werte bei allen untersuchten Patienten bis zum 15. Tag des ersten Zyklus unterhalb der Quantifizierungsgrenze.

Eine Dosis von 200 mg scheint im wirksamen Bereich zu liegen, es werden jedoch weitere Ergebnisse abgewartet. Die pharmakodynamischen Daten belegen eine schnelle und anhaltende IL-2-Hemmung. Dabei lagen die IL-2-Werte bei allen untersuchten Patienten bis zum 15. Tag des ersten Zyklus unterhalb der Quantifizierungsgrenze. Wirksamkeit: Unter den 11 Patienten, bei denen die Wirksamkeit bewertet werden konnte (alle in den erstenbeiden Kohorten), betrug die Gesamtansprechrate 63,6 %, darunter sechs partielle Remissionen und eine vollständige Remission. Ein Ansprechen wurde bei MCL, MZL, Hodgkin-Lymphom (HL) und diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL) beobachtet.

Aufgrund dieser vielversprechenden Ergebnisse ist die Einrichtung von Kohorten zur Dosiserhöhung bei ausgewählten lymphatischen Malignomen, darunter chronische lymphatische Leukämie (CLL), Waldenström-Makroglobulinämie, MCL und MZL, geplant.

Über AUR112

AUR112 ist ein oraler MALT1-Inhibitor in der Entwicklungsphase, der auf einen zentralen Signalknoten im NF-?B-Signalweg abzielt. Durch die hochwirksame und selektive Hemmung von MALT1 zielt AUR112 darauf ab, Überlebensmechanismen zu unterbrechen, die B-Zell-Malignome antreiben. In präklinischen Studien zeigte AUR112 eine signifikante Wirksamkeit als Monotherapie und wies ein günstiges Sicherheitsprofil auf.

Über Aurigene Oncology Limited

Aurigene Oncology Limited, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Dr. Reddy's Laboratories (BSE: 500124, NSE: DRREDDY, NYSE: RDY, NSEIFSC: DRREDDY), ist ein Biotechnologieunternehmen im Bereich der klinischen Forschung, das sich der Entwicklung neuartiger und wirksamer Therapeutika für die Behandlung von Krebserkrankungen verschrieben hat. Aurigene wurde 2001 gegründet und hat zur Entdeckung von 21 neuen chemischen Wirkstoffen für die klinische Entwicklung beigetragen. Einige dieser Moleküle wurden in Zusammenarbeit mit globalen Pharma- und Biotech-Unternehmen entwickelt, während die übrigen eigenständig entwickelt wurden. Die klinische Pipeline von Aurigene mit vielversprechenden ersten klinischen Ergebnissen umfasst auch den ersten oralen Inhibitor des Immun-Checkpoint-Proteins CD47, den besten Inhibitor von DHODH, einem Enzym im Pyrimidin-Biosyntheseweg, und den besten Inhibitor der Acetyltransferasen CBP und p300. Aurigene verfügt außerdem über eine starke präklinische Pipeline, darunter fortgeschrittene Programme, die auf dem selektiven Abbau von SMRACA2 (IND von der US-FDA akzeptiert), Pan-KRAS, SMARCA4 und p300 basieren und mithilfe der firmeneigenen Proximity Inducer Platform (A-PROX) entdeckt wurden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.aurigene.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und X.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251201820485/de/

Contacts:

Medienkontakt:

E-Mail: bd@aurigene.com