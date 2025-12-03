Andersen Consulting schließt Kooperationsvertrag mit Neit Consulting, einem Unternehmen, das sich auf die Rationalisierung von Betriebsabläufen, Integration intelligenter Technologien und Beschleunigung der digitalen Reife für die Kunden konzentriert.

Neit Consulting ist eine Unternehmensberatung mit Sitz in der Tschechischen Republik mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung von ISO-zertifizierten IT- und Unternehmensberatungen in den Bereichen Data Analytics, Leistungsmanagement und Prozessoptimierung. Mit mehr als 200 Beratern betreut das Unternehmen seine Kunden darunter globale Banken, Versicherer, produzierende Unternehmen und öffentliche Einrichtungen durch Unternehmensberatung, IT-Systemimplementierungen und langfristige Systemunterstützung. Neit Consulting betreut Kunden weltweit durch die Ausrichtung digitaler Fähigkeiten an komplexen operativen Anforderungen.

"Diese Zusammenarbeit stellt einen bedeutenden Fortschritt im Leistungsumfang der von uns für unsere Kunden erbrachten Dienstleistungen dar", so Tomáš Niederle, Sales Director von Neit Consulting. "Die globale Reichweite und der multidisziplinäre Ansatz von Andersen in Verbindung mit unserer technischen Tiefe und der regionalen Erfahrung schaffen eine leistungsstarke Plattform für die Umsetzung des transformativen Wandels im großen Stil."

"Neit Consulting verkörpert eine einzigartige Mischung aus branchenspezifischem Fachwissen und einer praktischen, handlungsorientierten Denkweise", so Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. "Die Fähigkeit des Unternehmens, Kernsysteme zu modernisieren und Betriebsabläufe zu optimieren passt perfekt zu unserer Mission, Kunden dabei zu unterstützen, mit Agilität, Effizienz und Einsicht zu führen."

Andersen Consulting ist ein globales Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen anbietet, die Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital umfassen. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie globale Mobilitäts- und Beratungskompetenz auf einer globalen Plattform mit mehr als 44.000 Fachleuten weltweit und einer Präsenz an über 600 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet Beratungslösungen über ihre Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen auf der ganzen Welt an.

