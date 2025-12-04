In der vergangenen Woche kam es zu einigen Bewegungen im ETF-Markt und zu massiven Kapitalrotationen. In diese Sektoren schichten Anleger aktuell ihr Geld um. Nicht nur bei Aktien, auch an den ETF-Märkten gibt es jede Menge Bewegung. Neue Daten aus den USA zeigen, dass Fondsanleger (nicht selten professionelle Investoren) Kapital zwischen verschiedenen Sektoren umschichten. In diese Sektoren schichten ETF-Anleger jetzt ihr Geld um Wie die Rotation ...

