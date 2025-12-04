+++ Schwarz-Rot hält sich an der Macht - Stütze SED-Die Linke +++ Trotz Merz-Versprechen: über 100.000 Asylerstanträge +++ Bad Salzuflen: AfD-Bürgermeister-Stellvertreterin abgewählt - Grüne jetzt stellvertretende Bürgermeisterin +++ TU Berlin: Nach Antisemitismus-Eklats - Gremium entzieht Präsidentin das Vertrauen +++ Aufrüstungsboom: Weltweite Waffenverkäufe auf Rekordhoch, Deutschland profitiert massiv: +36 Prozent, Rheinmetall & Co. unter den großen D ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.