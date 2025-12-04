WATERFORD, Irland, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minimum Deposit Casinos (https://www.minimumdepositcasinos.org/) (MDC), ein Geschäftsbereich der OneTwenty Group, hat eine neue Analyse veröffentlicht, in der dargelegt wird, wie die bevorstehende Bundesaufsicht über bankfremde digitale Wallets die Kostenstruktur von Online-Casino-Zahlungen erheblich beeinflussen könnte.

Das Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) hat kürzlich eine Regelung zur Überwachung großer Fintech-Wallet-Anbieter, die jährlich über 50 Millionen Transaktionen abwickeln, verabschiedet. Mit dieser Regelung werden die großen Akteure in Bezug auf Datensicherheit, Betrugsschutz und Fehlerbehebung einer direkten Bundesaufsicht unterstellt und damit traditionellen Banken gleichgestellt.

"Der Vorstoß des CFPB für mehr Transparenz bei bankfremden Zahlungen ist notwendig, hat aber eindeutig Auswirkungen auf den digitalen Handel", sagte ein Sprecher von MDC. "Für die Casino-Branche bedeutet dies das Ende unkomplizierter, kostengünstiger Zahlungswege über Dritte. Betreiber, die jetzt nicht in transparente, bankkonforme Account-to-Account-Lösungen (A2A) investieren, werden schon bald mit steigenden Compliance-Kosten rechnen müssen. Für den Spieler wird sich dies entweder in langsameren Auszahlungen oder strengeren Verifizierungsprozessen bemerkbar machen."

Obwohl die Regelung im Mai einem Beschluss des Congressional Review Act (CRA) unterlag, stellt MDC fest, dass die Debatte die Erwartungen der Branche nachhaltig verändert hat. Die erklärte Absicht des CFPB, weitere Schutzmaßnahmen zu ergreifen, hat Wallet-Anbieter bereits dazu veranlasst, ihre internen Risikoprotokolle zu verschärfen, was zu einem Anstieg der Betriebskosten in der gesamten Kette geführt hat.

"Für die meisten Spieler wird es keine offensichtlichen zusätzlichen Gebühren geben", fügte der Sprecher von MDC hinzu. "Aber es entsteht eine versteckte Kostenkurve. Zahlungsabwickler müssen ihre Infrastruktur aufrüsten, und diese Kosten werden nach unten weitergegeben. Insbesondere Plattformen mit niedrigen Einzahlungen müssen sich darauf vorbereiten."

Der Bericht von MDC hebt die Umstellung auf Open-Banking-basierte A2A-Lösungen als eine der effektivsten Maßnahmen hervor. Durch den Wegfall von Zwischenhändlern und die Verbesserung der Überprüfbarkeit von Transaktionen tragen diese Tools dazu bei, dass Plattformen die wachsenden Compliance-Anforderungen erfüllen können, ohne die Benutzererfahrung zu beeinträchtigen.

Über MDC

Minimum Deposit Casinos (MDC), ein Geschäftsbereich der OneTwenty Group, ist ein vertrauenswürdiges globales Portal, das sich für transparente, lizenzierte und den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Online-Casino-Erlebnisse einsetzt. MDC prüft und empfiehlt Plattformen, die den höchsten Standards in Bezug auf KYC, verantwortungsbewusstes Spielen und sichere Zahlungsabwicklung entsprechen, und verweist Spieler auf sichere und regulierte Plattformen mit niedrigen Einzahlungsbeträgen.

Kontakt-E-Mail: jonathan@onetwentygroup.com