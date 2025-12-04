ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Finanzierung

04.12.2025



Emmen, Schweiz, 4. Dezember 2025





ALSO stärkt Finanzierungsstruktur mit erfolgreicher Platzierung von Schuldscheindarlehen Hohe Nachfrage führt zu deutlicher Überzeichnung

Volumen 250 Millionen Euro mit Laufzeiten von 3.5 bis 7 Jahren

Breite finanzielle Unterstützung für die Wachstumsstrategie

Die ALSO Holding AG (SIX: ALSN) hat ein Schuldscheindarlehen über 250 Millionen Euro erfolgreich am Markt platziert. Die ursprünglich mit 100 Millionen Euro gestartete Transaktion war aufgrund der hohen Nachfrage deutlich überzeichnet. Das Darlehen umfasst drei Tranchen mit Laufzeiten von 3.5, 5 und 7 Jahren, jeweils mit fester oder variabler Verzinsung. Für die variabel verzinsten Tranchen wird ALSO mittels Interest Rate Swaps langfristige Zinsfixierungen vornehmen, um die Finanzierungskosten nachhaltig zu stabilisieren. Die Platzierung erfolgte zu Konditionen am unteren Ende der Preisspanne - ein Ergebnis der hohen Nachfrage und des attraktiven Marktumfelds. Insgesamt beteiligten sich 26 internationale Banken, Kantonalbanken, regionale Landesbanken und Sparkassen an der Transaktion. Begleitet wurde die Transaktion von der Deutschen Bank und der Landesbank Hessen-Thüringen. «Mit dieser Transaktion optimieren wir die langfristige Bilanzstruktur und lösen die Brückenfinanzierung für Westcoast ab», erklärt Wolfgang Krainz, CEO der ALSO Holding AG. «Die starke Nachfrage bestätigt das Vertrauen unserer Investoren in das ALSO Geschäftsmodell und unsere strategische Ausrichtung, die sowohl organisches Wachstum wie auch gezielte Akquisitionen umfasst.»





Ansprechpartner ALSO Holding AG

Kilian Maier

E-Mail: kilian.maier@also.com





ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) ist der grösste Europäische Technologie-Provider für die ITK-Industrie, derzeit tätig in 31 Ländern Europas sowie in zahlreichen weiteren Ländern weltweit über PaaS-Partner. Das ALSO Ökosystem umfasst ein Gesamt-Potenzial von mehr als 135 000 Resellern, denen wir Hardware, Software und IT-Services von mehr als 800 Vendoren in über 1 570 Produkt-Kategorien anbieten. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft stellt das Unternehmen dabei alle Leistungen von der Bereitstellung bis zur Wiederaufbereitung aus einer Hand zur Verfügung. Die Geschäftstätigkeit umfasst die Bereiche Supply, Solutions und Service. Supply umfasst das transaktionale Angebot an Hard- und Software. Solutions unterstützt Kunden bei der Entwicklung massgeschneiderter IT-Lösungen. Subskriptions-basierte Cloud-Angebote sowie digital Plattformen für IoT, Cybersecurity, Virtualisierung und KI stehen im Zentrum des Service-Bereichs. Hauptaktionär ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.com . Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Investment- und Beratungshaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert Eigenkapital in "Special Opportunities" mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und Spin-Offs sowie strategisch in Buy & Build-Transaktionen. Mit der Leitidee "Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst" gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an langfristig orientierten Megatrends ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: https://droege-group.com .



Haftungsausschluss Diese Medienmitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von ALSO beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäfte unseres Konzerns wesentlich von den hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Der Konzern übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: 2025-12-04 - Schuldscheindarlehen





