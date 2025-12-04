Baloise Asset Management AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Immobilien

Baloise Swiss Property Fund mit starkem Wachstum im Geschäftsjahr 2024/25



04.12.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Basel, 4. Dezember 2025. Der an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotierte Baloise Swiss Property Fund (BSPF) konnte im Geschäftsjahr 2024/25 sein Portfolio weiter vergrössern und qualitativ verbessern. In der Berichtsperiode wurde eine Performance von 23.5% erzielt. «Auch im Geschäftsjahr 2024/25 haben wir unsere fokussierte Wachstumsstrategie weiter erfolgreich umgesetzt. Im Rahmen unserer fünften Kapitalerhöhung erwarben wir elf Liegenschaften mit interessantem Ertragssteigerungspotential zu einem Marktwert von CHF 209.56 Mio. Dadurch erhöhten wir die Präsenz des BSPF in wirtschaftlich starken Regionen wie der Zentralschweiz», sagt Jan Hagen, Fondsmanager bei Baloise Asset Management AG. Stark gestiegene Soll-Mieterträge Der BSPF erwirtschaftete in der Berichtsperiode Soll-Mieterträge (vor Abzug Mietzinsausfälle) von CHF 49.59 Mio. Diese haben gegenüber der Vorjahresperiode um CHF 6.10 Mio. (+14.0 %) zugenommen. Diese deutliche Zunahme der Soll-Mieterträge ist erstens auf die Zukäufe im Jahr 2024 und damit verbundene Mehreinnahmen von CHF 4.93 Mio. zurückzuführen. Zweitens konnten die Soll-Mieterträge durch Neuvermietungen um rund CHF 0.31 Mio. gesteigert werden. Drittens haben auch die per 1. September 2025 erworbenen Liegenschaften, wie auch die gleichentags bezogene Liegenschaft in Kriens, einen zusätzlichen Soll-Ertrag von CHF 0.86 Mio. beigesteuert. Im Geschäftsjahr 2024/25 konnte zudem die Mietausfallrate erneut reduziert werden und liegt nun noch bei 3.0% (Vorjahr 3.1%). Insgesamt wurde ein Nettoertrag von CHF 3.11 pro Fondsanteil erwirtschaftet. Dies erlaubt bei einer Ausschüttungsquote von 99.8% eine unveränderte Ausschüttung von CHF 3.10 pro Fondsanteil. BSPF wächst weiter Die Fondsleitung führte im August 2025 die seit Lancierung des Fonds fünfte Kapitalerhöhung für den BSPF durch. Diese belief sich auf rund CHF 153.7 Mio. Die Kapitalerhöhung stiess auf grosses Interesse und konnte daher auch vollständig gezeichnet werden. Die Fondsleitung verwendete den Erlös für den Erwerb eines hochwertigen Portfolios bestehend aus elf Liegenschaften von der Baloise Leben AG zu einem Marktwert von CHF 209.56 Mio. Mit den neu erworbenen Liegenschaften konnte die Präsenz in wirtschaftlich starken Regionen deutlich erhöht werden. Zudem verfügen die erworbenen Liegenschaften über interessantes Ertragssteigerungspotential. In der Berichtsperiode wurden die Marktwerte der Fondsliegenschaften höher eingeschätzt. Dies führte u.a. zu einer deutlich höheren Anlagerendite von 5.96% (Vorjahr: 2.04%). Zur positiven Marktwertentwicklung haben auch unsere laufenden Entwicklungsprojekte beigetragen. So wurde das Neubauprojekt Nidfeldstrasse 2m/2n in Kriens planmässig Anfang September 2025 bezogen. Auch beim Bauprojekt an der Neudorfstrasse 11-17 in Zürich können wir Fortschritte vermelden. Die umfassend sanierten oder neu geschaffenen Wohnungen werden voraussichtlich per Anfang März 2026 bezugsbereit sein. Starke Performance Die positive operative Entwicklung des BSPF spiegelt sich auch im Börsenkurs wider, der auf CHF 136.00 angestiegen ist. Dies entspricht einer Performance von 23.5% (inklusive Ausschüttung von CHF 3.10 pro Anteil). Die Performance des BSPF liegt damit deutlich über der Performance des SXI Real Estate Funds Broad Total Return Index (SWIIT)* mit einer Performance von 12.7%. Nachhaltigkeit im Fokus Wie bereits im Halbjahresbericht mitgeteilt, verfolgt der BSPF seit Januar 2025 eine nachhaltige Anlagepolitik und klassifiziert sich damit als nachhaltiger Immobilienfonds gemäss der Selbstregulierung der Asset Management Association Switzerland (AMAS). Aus diesem Grund ist im Jahresbericht auch zum ersten Mal ein vollständiger Nachhaltigkeitsbericht integriert. Zusammenschluss von Helvetia und Baloise Baloise und Helvetia bündeln ihre Kräfte. Der Zusammenschluss wird morgen, am 5. Dezember 2025, rechtlich vollzogen. Für die Investorinnen und Investoren des BSPF wird dieser Zusammenschluss bis auf Weiteres keine für sie relevanten Änderungen auslösen. Fondsportrait Der Baloise Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Immobilienfonds wurde per 1. Oktober 2018 lanciert und per 1. November 2021 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Funds besteht in erster Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch direkte Investitionen in Core/Core plus Immobilien in der Schweiz, welche sich an guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität ausweisen. Dabei wird eine breite regionale Diversifikation sowie mittel- bis langfristig eine sektorielle Diversifikation mit mindestens 50% Wohnen sowie höchstens 50% kommerziell genutzte Liegenschaften angestrebt. Der Fonds besitzt per 30. Name Baloise Swiss Property Fund Valor / ISIN 41455103 / CH0414551033 Fondswährung CHF Ertragsverwendung ausschüttend Rechtsform Vertraglicher Anlagefonds Fondsleitung/Portfolio Management Baloise Asset Management AG, Basel Depotbank UBS Switzerland AG, Zürich Market Maker börslicher Handel Swiss Finance & Property AG, Zürich Tickersymbol BALSP Lancierungsdatum 1. Oktober 2018

* SIX Index AG ist die Quelle des SXI Real Estate Funds Broad Total Return Index und der darin enthaltenen Daten. SIX Index AG war in keinerlei Form an der Erstellung der in dieser Berichterstattung enthaltenen Informationen beteiligt. SIX Index AG übernimmt keinerlei Gewährleistung und schliesst jegliche Haftung (sowohl aus fahrlässigem sowie aus anderem Verhalten) in Bezug auf die in dieser Berichterstattung enthaltenen Informationen - wie unter anderem für die Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Eignung für beliebige Zwecke - sowie hinsichtlich Fehlern, Auslassungen oder Unterbrechungen im SXI Real Estate Funds Broad Total Return Index oder dessen Daten aus. Jegliche Verbreitung oder Weitergabe der von SIX Index AG stammenden Informationen ist untersagt. Der SWIIT ist lediglich als beispielhafter Vergleichsindex aufgeführt. Dieser sollte ausdrücklich nicht als Benchmark für die Wertentwicklung und Performancemessung herangezogen werden. Weitere Informationen www.baloise.ch

www.baloise.ch/immobilienfonds

Internet: www.baloise.ch

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tel.: +41 58 285 70 05

Über das Asset Management von Baloise

Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management im Jahre 2001 bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und Vermögensverwalter und seit 2020 auch als Fondsleitung. Mit der Baloise Asset Management AG («der Asset Manager von Baloise») wird den wachsenden Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung getragen.1995 wurde die Bâloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP) gegründet, zur Bewirtschaftung von 2. Säule- sowie 3a Geldern. 2001 wurde die Luxemburger SICAV Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) gegründet, um eigene Fondslösungen im Retailgeschäft der Baloise anzubieten. Mit dem Baloise Swiss Property Fund lancierte Baloise im 2018 den ersten Immobilienfonds.

Ende der Adhoc-Mitteilung