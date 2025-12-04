DJ MÄRKTE ASIEN/Tokio sehr fest - Seoul hinkt hinterher

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die meisten asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Donnerstag nach einer leicht positiven US-Vorgabe wenig verändert mit einem freundlichen Grundton. An der Wall Street hatten sich angesichts schwacher Daten vom Arbeitsmarkt die Erwartungen einer Zinssenkung am 10. Dezember nochmals verfestigt und die Stimmung für Aktien gestützt. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung wird bei rund 90 Prozent gesehen. Der ADP-Bericht zur Beschäftigung im privaten Sektor zeigte einen Rückgang bei den Neueinstellungen, während der ISM-Dienstleistungsindex auf eine schwächere Aktivität im Dienstleistungssektor hindeutete.

Nun dürfte allenfalls noch der Inflationsbericht zu den privaten Konsumausgaben am Freitag für Störfeuer hinsichtlich der Zinserwartungen sorgen, weshalb sich im Vorfeld eine gewisse Zurückhaltung bemerkbar macht.

In Tokio legt der Nikkei-225-Index dessen ungeachtet aber kräftig zu um 1,8 Prozent auf 50.777 Punkte. Favorisiert werden dort Aktien aus dem Technologiesegment, besonders dem Halbleiterbereich. Renesas machen einen Satz um rund 10 Prozent, Tokyo Electron steigen um 2,1 Prozent und Softbank Group springen um über 8 Prozent nach oben.

An den chinesischen Börsen zeigen sich die Indizes wenig verändert nach zuletzt mauen Konjunkturdaten, die aber zugleich Spekulationen über weitere Stimuli aus Peking nähren. Seoul hängt zurück, dort gibt der Kospi um 0,7 Prozent nach. In Sydney ist der Handel bereits beendet, der S&P/ASX 200 ging mit einem Plus von 0,2 Prozent aus dem Tag. Dort stützte nach schwachen Wirtschaftsdaten zuletzt wieder aufkeimende Zinssenkungshoffnung. Am Berichtstag wurde diese durch gesunkene Exporte erneut genährt.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.610,60 +0,2% +5,2% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 50.776,51 +1,8% +26,0% 07:00 Kospi (Seoul) 4.009,17 -0,7% +67,1% 07:30 Shanghai-Comp. 3.877,80 -0,0% +16,0% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.820,89 +0,2% +30,0% 09:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 08:52 % YTD EUR/USD 1,1658 -0,1 1,1671 1,1642 +12,0% EUR/JPY 181,27 0,1 181,15 181,23 +11,2% EUR/GBP 0,8743 0,0 0,8742 0,8792 +5,9% GBP/USD 1,3336 -0,1 1,3351 1,3242 +5,5% USD/JPY 155,50 0,2 155,22 155,67 -0,9% USD/KRW 1.473,81 0,5 1.466,13 1.467,89 -0,5% USD/CNY 7,0806 0,1 7,0730 7,0756 -2,1% USD/CNH 7,0660 0,1 7,0574 7,0602 -3,7% USD/HKD 7,7831 -0,0 7,7844 7,7835 +0,2% AUD/USD 0,6614 0,2 0,6600 0,6579 +6,0% NZD/USD 0,5771 -0,0 0,5772 0,5746 +2,4% BTC/USD 93.206,70 -0,7 93.834,75 93.000,70 -8,1% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,22 58,95 +0,5% +0,27 -18,8% Brent/ICE 62,93 62,67 +0,4% +0,26 -16,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.194,28 4.203,20 -0,2% -8,93 +61,4% Silber 58,10 58,5 -0,7% -0,40 +95,4% Platin 1.423,84 1.433,88 -0,7% -10,04 +64,0% Kupfer 5,31 5,31 +0,0% +0,00 +29,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2025 00:37 ET (05:37 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.