Ein kleiner Vermögensverwalter sorgt mit Technologie, Wachstum und frischen Partnerschaften für Furore. Warum sich jetzt alles ändern könnte - und wie Anleger davon profitieren können. Manchmal braucht es Geduld, bis sich bahnbrechende Veränderungen endlich auch im Kurs widerspiegeln. In der Welt der Vermögensverwaltung gibt es aktuell einen spannenden Underdog, der sich neu erfunden hat und jetzt vor dem entscheidenden Durchbruch steht. Nach Jahren ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.