Chariot Resources führt neuen Namen ein, während das Lithium-Portfolio in wichtigen Märkten wächst

Die Umfirmierung des Unternehmens unterstreicht eine Phase aktiver Projektentwicklung in Nigeria und den Vereinigten Staaten.

Neubranding signalisiert strategische Konsolidierung

Chariot Resources Ltd (ISIN: AU0000294498) hat nach der Zustimmung der Aktionäre Ende November offiziell seinen neuen Namen angenommen und damit den Übergang von der bisherigen Bezeichnung Chariot Corporation Ltd vollzogen. Die Änderung wurde am 27. November in das Register der zuständigen Aufsichtsbehörde eingetragen und soll ab dem 3. Dezember im ASX-Handel wirksam werden.

Obwohl es sich um eine administrative Maßnahme handelt, fällt der Schritt in eine Zeit kontinuierlicher operativer Fortschritte über mehrere Lithiumprojekte in den Vereinigten Staaten und Nigeria hinweg. Das Management bezeichnete den neuen Namen als passenderen Ausdruck für die wachsende Rohstoffbasis und die langfristige Projektstruktur des Unternehmens.

Akquisition stärkt internationale Präsenz

Im Septemberquartal trieb Chariot Resources seine Expansionsstrategie weiter voran und vereinbarte den Erwerb einer Beteiligung von 66,667% an einem der größten Hartgestein-Lithiumportfolios Nigerias - einem Verbund aus vier Projektclustern mit einer Fläche von rund 254 Quadratkilometern. Die gestaffelte Gegenleistung umfasst 1,5 Mio. US-Dollar in bar sowie 42 Mio. Aktien; der Abschluss wird für 2026 angestrebt.

Das Portfolio umfasst Explorationslizenzen und Kleinbergbaugenehmigungen und bietet damit sowohl frühe Entwicklungschancen als auch kurzfristigere Ausbauoptionen. Historische handwerkliche Förderung, einschließlich mehrerer Tausend Tonnen exportierten Spodumenkonzentrats zwischen 2021 und 2024, liefert Hinweise auf die Mineralisierung und bestehende Absatzstrukturen. Erste Felderkundungen haben begonnen; Bohrprogramme sollen Anfang 2026 folgen.

Der Schritt nach Nigeria verschafft Chariot zudem Zugang zum entstehenden Lithium-Korridor zwischen Afrika und China, einer Lieferroute, die an Bedeutung gewinnt, da China seine Rohstoffquellen über traditionelle Produzenten hinaus diversifiziert. Das Unternehmen sieht geologische Parallelen zwischen den regionalen Pegmatitgürteln und bekannten Systemen in Brasilien, was den Eintritt in diesen Markt zusätzlich untermauert.

Fortschritte bei US-Projekten

Parallel zur Expansion in Afrika setzte Chariot Resources die Exploration an mehreren US-Projekten fort. Beim Black-Mountain-Projekt in Wyoming identifizierte eine zweite Bohrphase Mineralisierung über 0,5% Li2O in mehreren Bohrlöchern; ergänzt wurde dies durch neu kartierte Pegmatitausbisse im südlichen Bereich des Konzessionsgebiets. Weitere Arbeiten zur Zielverfeinerung sind vorgesehen.

Im Resurgent-Projekt, das sich über die Region Nevada-Oregon erstreckt, definierte das Unternehmen im Berichtsquartal mehr als 30 vorrangige Bohrziele, während das Interesse an benachbarten Tonstein-Lithiumvorkommen weiter zunahm. Aktivitäten in nahegelegenen Projekten, darunter Thacker Pass, lieferten zusätzlichen Branchenkontext.

Kapitalbasis durch Platzierung und Finanzierungsanpassungen gestützt

Im Septemberquartal stärkte Chariot Resources seine Kapitalausstattung durch eine Aktienplatzierung im Volumen von 1,6 Mio. AUD zum Preis von 0,05 AUD je Aktie. Zudem passte das Unternehmen seine Working-Capital-Struktur an, ersetzte eine frühere Wandelanleihe und erhöhte seine unbesicherte Kreditlinie auf 1,6 Mio. AUD.

Eine vereinfachte Identität in einer dynamischen Phase

Die Einführung des Namens Chariot Resources fällt in eine Phase, in der das Unternehmen seine geografische Präsenz erweitert und ein breiteres Portfolio an Lithiumprojekten konsolidiert. Mit der nigerianischen Akquisition auf dem Weg zur Finalisierung und mehreren US-Projekten, die sich in klar definierten Explorationsphasen bewegen, unterstützt die gestraffte Unternehmensidentität eine klarere Kommunikation der operativen Schwerpunkte.

