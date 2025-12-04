© Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

Snowflake enttäuscht mit einem schwachen Margenausblick, doch ein KI-Deal mit Anthropic lässt hoffen. Auch die Quartalszahlen können sich sehen lassen. Dennoch gibt die Aktie nach Börsenschluss deutlich nach.Trotz eines neuen 200-Millionen-Dollar-Deals im boomenden KI-Geschäft und besser als erwarteter Quartalszahlen hat Snowflake die Anleger mit einem enttäuschenden Margenausblick auf dem falschen Fuß erwischt. Die Aktie des Cloud-Spezialisten rauschte nach Börsenschluss an der Nasdaq zeitweise um fast acht Prozent in die Tiefe. Das Unternehmen erwartet für das laufende Quartal eine bereinigte operative Marge von etwa 7 Prozent. Analysten hatten im Durchschnitt mit 8,5 Prozent gerechnet. …