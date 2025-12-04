Die Aktie von Siemens Energy hat sich in den vergangenen Monaten extrem stark entwickelt. Im 3-Monatsvergleich gibt es im DAX keinen besseren Wert. Mitte November markierte das Papier ein neues Allzeithoch. Derzeit notiert das Papier nur knapp darunter. Aber Analysten erwarten noch mehr. Die US-Bank JPMorgan hat nun das Kursziel für die Aktie von Siemens Energy massiv erhöht.Siemens Energy rückt immer stärker in den Fokus der großen US-Häuser. JPMorgan sieht die Münchner inzwischen klar im Vorteil ...

