Berlin/Graz (ots) -Die Altamount Software GmbH ("Altamount") hat eine Vereinbarung zur Akquisition der icomedias GmbH ("icomedias") mit Sitz in Graz, Österreich unterzeichnet. icomedias zählt mit ihrem Produkt HybridForms zu den führenden Anbietern für digitale, mobile Formular- und Workflow-Prozesse - insbesondere für Behörden, Einsatzorganisationen und Unternehmen im Bereich kritischer Infrastruktur. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der erforderlichen außenwirtschaftsrechtlichen Genehmigung durch die österreichischen Behörden und wird zeitnah erwartet.Mit der Akquisition erweitert Altamount ihr Portfolio um einen führenden Spezialisten für "mission-critical" Digitalisierung. HybridForms ermöglicht es Polizeibehörden, öffentlichen Verwaltungen und Organisationen mit hohen Sicherheitsanforderungen, papierbasierte Vorgänge vollständig digital, mobil und offline-fähig abzubilden. Die Lösung schließt damit eine zentrale Lücke zwischen gesetzlichen Anforderungen, operativer Effizienz und sicherheitsrelevantem Datenmanagement.Andreas Philippi, CEO der Altamount Software erklärt: "Wir freuen uns sehr, dass icomedias und HybridForms künftig Teil der Altamount sind. Das gesamte Team - insbesondere die vier Gründer Christian Ekhart, Martin Bene, Ramon Weinand und Heidi Mertens - bleibt an Bord und wird gemeinsam mit uns die nächste Entwicklungsphase gestalten. icomedias hat über viele Jahre ein führendes Produkt für hoch sicherheitskritische Bereiche entwickelt. Die Partnerschaft zahlt genau auf unser Ziel ein, eine starke, vernetzte Unternehmensgruppe in diesem Bereich aufzubauen und mit unserer Cybersecurity-Kompetenz unseren Kunden möglichst viele Funktionen und Sicherheitsaspekte aus einer Hand anzubieten."Christian Ekhart, Geschäftsführer der icomedias GmbH ergänzt: "Mit Altamount gewinnen wir einen Partner, der unsere Vision teilt. Gemeinsam wollen wir HybridForms weiterentwickeln, neue Märkte erschließen und unsere technologische Basis konsequent stärken. Die Zugehörigkeit zu Altamount schafft die Voraussetzungen, unser Produkt und unser Unternehmen langfristig erfolgreich auszubauen - zum Vorteil unserer Kunden und unseres Teams. Darüber hinaus freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit den weiteren Unternehmen im Altamount-Netzwerk, um Synergien zu nutzen und gemeinsam innovative Lösungen für sicherheitskritische Bereiche zu schaffen."Die Altamount Software GmbH ist eine Plattform der CHAPTERS Group AG mit Fokus auf den Bereichen Public Sector, kritische Infrastruktur und Governance, Risk & Compliance (GRC). Ziel ist es, ein Ökosystem spezialisierter Softwarelösungen zu schaffen, das Sicherheit, Effizienz und regulatorische Konformität in zentralen Bereichen der Wirtschaft stärkt. Mit der Übernahme von icomedias setzt Altamount ihre Strategie fort, Lösungen mit hoher Relevanz für staatliche und sicherheitskritische Institutionen zu bündeln und technologisch zu vernetzen - von Cybersecurity über GRC bis hin zu prozessnahen Fachanwendungen.Die icomedias GmbH ist ein österreichischer Softwareanbieter aus Graz und seit vielen Jahren spezialisiert auf sichere, mobile Formular- und Workflow-Lösungen. Mit HybridForms unterstützt das Unternehmen Organisationen dabei, komplexe Abläufe zu digitalisieren, Effizienzpotenziale zu heben und anspruchsvolle Compliance- und Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.Pressekontakt:Timm OvermansHead of M&Atimm.overmans@altamount.deOriginal-Content von: Altamount Software GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100103163/100937030