Bern (ots) -30 evidenzbasierte Tipps, die Gedächtnis, Aufmerksamkeit und Konzentration stärken - das bietet die Schweizerische Hirnliga zum 30-Jahre-Jubiläum. Das Magazin "das Gehirn" kann jetzt kostenlos bestellt werden. Die 1995 gegründete Hirnliga fördert die Hirnforschung an Schweizer Universitäten und zeigt der Bevölkerung, wie man das Gehirn fit hält.1995 gründeten Neurologinnen und Neurologen die Schweizerische Hirnliga (SHL). Ihre beiden wichtigsten Ziele: Die Hirnforschung in der Schweiz fördern und die Bevölkerung informieren, wie das Gehirn gesund erhalten werden kann. In ihrem Magazin "das Gehirn" berichtet die SHL über Möglichkeiten zur Gesunderhaltung des Gehirns, über Therapien sowie über die Hirnforschung in der Schweiz. Dazu Prof. Jürg Kesselring, Präsident der Schweizerischen Hirnliga: "Wir geben den Menschen wissenschaftlich fundierte Ratschläge. Und das in einer verständlichen Sprache."Zum Jubiläum: Magazin "das Gehirn" kostenlos bestellen"das Gehirn" bietet wissenschaftlich fundierte, alltagstaugliche Ratschläge zur Gesunderhaltung des Hirns. Zum Jubiläum kann das Magazin jetzt kostenlos bestellt werden:Schweizerische Hirnliga, Postgasse 19, Postfach, CH-3000 Bern 8info@hirnliga.ch · Tel. 031 310 20 90.Neue Website - gleiche MissionPünktlich zum Jubiläum hat die Hirnliga ihre Internet-Präsenz überarbeitet. Die Website kommt nun in komplett neuem Gewand daher - ist moderner und benutzerfreundlicher. Auch mit der neuen Website bleiben die Ziele die gleichen: Die Hirnliga unterstützt die Schweizer Hirnforschung und zeigt der Bevölkerung, wie sie ihr Gehirn gesund erhalten kann.https://www.hirnliga.ch/Forschung fördern: 2008-2025 insgesamt CHF 400'000Die Hirnliga zeichnet herausragende Leistungen in der Hirnforschung aus und ermöglicht Nachwuchsforschung. Zwischen 2008 und 2025 wurden Forschungspreise und -stipendien im Namen der Hirnliga in der Höhe von CHF 400'000 ausbezahlt. Prof. Dr. med. Jürg Kesselring: "Ich bin immer wieder begeistert, dass wir hervorragende Forschungsarbeiten unterstützen können. Und ich bin überzeugt, dass diese Forschung Patientinnen und Patienten zugutekommt." Die SHL finanziert sich gänzlich über private Spenden.