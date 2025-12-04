Während Bitcoin die schärfste Korrektur seit dem Bärenmarkt 2022/23 durchlebt, urteilt Vetle Lunde, Head of Research bei K33, in seinem Dezember-Ausblick knallhart: Die Angst ist überzogen. Der Markt preise derzeit Risiken ein, die Jahre in der Zukunft liegen, und ignoriere dabei die fundamentalen Fakten.Der Absturz hat Gründe, doch diese sind primär technischer Natur. Ein toxischer Mix aus heißgelaufenen Derivaten und massiven Abflüssen bei den ETFs drückte die Kurse. Laut K33 haben Spekulanten ...

