Neue Absicherungsmöglichkeiten im Bereich Privat- und Hundehalterhaftpflicht Die passende Haftpflichtversicherung züfinden, ist eine Herausforderung und gleichzeitig ein wichtiger Bestandteil der Absicherung eines jeden Haushaltes. Egal, ob das neue Haustier einen Schaden verursacht oder ein Missgeschick im Job passiert - Schäden können genauso schnell entstehen, wie sich die eigenen Lebensumstände ändern. Individuell wählbare Absicherungsmöglichkeiten für ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.