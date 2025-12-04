Nordea ICAV ETF - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 04
|03/12/2025
|Name
|Valuation Date
|Ticker
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (Shareclass)
|NAV per Share
Local
|Currency
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|03/12/2025
|BPDG
|IE00060Z4AE1
|94300000.00
|1066500593.13
|8.4834
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|03/12/2025
|BPDU
|IE00060Z4AE1
|94300000.00
|1066500593.13
|11.3097
|USD
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|03/12/2025
|BPGG
|IE000ASNLWH9
|200300000.00
|2272282610.73
|8.5095
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|03/12/2025
|BPGU
|IE000ASNLWH9
|200300000.00
|2272282610.73
|11.3444
|USD
© 2025 PR Newswire