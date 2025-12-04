Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 04
|03/12/2025
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|03/12/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|270813.53
|6.1543
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|03/12/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|112099650.00
|697334278.30
|6.2207
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|03/12/2025
|3DGH
|IE0001CEGCP5
|46721.00
|233986.32
|5.0082
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|03/12/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3600000.00
|20630423.83
|5.7307
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|03/12/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|269735.03
|6.1467
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|03/12/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|22154456.00
|135052969.53
|6.096
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|03/12/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|212785.00
|1147110.17
|5.3909
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|03/12/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|38810000.00
|265115063.89
|6.8311
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|03/12/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5520000.00
|32752741.33
|5.9335
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|03/12/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52400000.00
|267519123.06
|5.1053
