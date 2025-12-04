VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 04
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-12-03
|NL0009272749
|3938777.000
|374486520.90
|95.0769
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-12-03
|NL0009272772
|513000.000
|37608302.21
|73.3105
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-12-03
|NL0009272780
|360000.000
|30572275.35
|84.9230
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-12-03
|NL0009690239
|8285404.000
|316373936.96
|38.1845
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-12-03
|NL0009690247
|2598390.000
|44638822.68
|17.1794
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-12-03
|NL0009690254
|2426537.000
|30095105.23
|12.4025
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-12-03
|NL0010273801
|2681000.000
|51361931.59
|19.1578
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-12-03
|NL0010731816
|868000.000
|74635900.09
|85.9861
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-12-03
|NL0011683594
|89000000.000
|4133299156.56
|46.4416
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-12-03
|NL0010408704
|30703010.000
|1113402571.77
|36.2636
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-12-03
|NL0009272764
|318000.000
|20043489.80
|63.0298
